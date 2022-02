Banco de Portugal "corta as pernas" aos espanhóis da Bitbase dias depois da abertura da primeira criptoloja

Os espanhóis da Bitbase não têm registo em Portugal para ativos digitais. O aviso foi dado pelo Banco de Portugal (BdP), dias depois de a empresa inaugurar a sua primeira loja em Portugal.





"O Banco de Portugal adverte que a sociedade Bitbase, Unipessoal, Lda e a sociedade de direito espanhol Bit Base S.L não se encontram registadas junto deste Banco como entidades que podem exercer, em Portugal, atividades com ativos virtuais, nomeadamente, serviços de troca entre ativos virtuais e moedas fiduciárias", pode ler-se no comunicado publicado pelo regulador.





No comunicado, o supervisor liderado por Mário Centeno esclarece que só podem operar em Portugal, neste segmento, as entidades registadas junto do banco, onde figuram apenas as três "cripto babies" portuguesas.





Em meados de janeiro, a gigante espanhola Bitbase, uma retalhista do mercado cripto que só no ano passado transacionou 52 milhões de dólares em ativos virtuais, anunciou que decidiu escolher Portugal como o primeiro país para começar a expansão internacional.





A empresa abriu há dez dias a sua primeira loja no país. O espaço fica localizado em Campo de Ourique, Lisboa. Na altura, na nota de imprensa enviada ao Negócios, a empresa adiantou que quer ainda lançar ATM de criptomoedas.





Contactada pelo Negócios, a Bitbase esclareceu que, a curto prazo, "para além da loja em Lisboa, gostaríamos de avançar com outra no Porto, assim como a instalação de quatro terminais cripto em centros comerciais". Até ao final de 2022, a empresa pretende ainda recrutar e formar "entre cinco a dez pessoas".





A grande aposta da Bitbase em Portugal tem como base o regime de franquia, um modelo bastante adotado em Espanha e que compõe uma fatia expressiva dos espaços que exibem esta marca. Depois de Portugal, a empresa quer entrar nos mercados britânicos e colombiano.