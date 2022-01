A gigante espanhola Bitbase, uma retalhista do mercado cripto que só no ano passado transacionou 52 milhões de dólares em ativos virtuais, decidiu escolher Portugal como o primeiro país para começar a expansão internacional.





A empresa vai abrir na próxima segunda-feira, dia 24 de janeiro, a sua primeira loja no país. O espaço ficará localizado em Campo de Ourique, Lisboa. Na nota de imprensa enviada ao Negócios, a empresa adianta que quer ainda lançar ATM de criptomoedas.





"A visão da empresa é disponibilizar à população lojas especializadas onde não só as pessoas podem comprar ou vender moedas criptográficas, mas também fornecer informações, conselhos ou comprar outros produtos físicos relacionados com o mundo criptográfico. Em cada um deles há pessoal especializado cuja principal função é explicar - com o máximo de detalhes necessários - o que são as moedas criptográficas, a cadeia de bloqueio e as finanças descentralizadas (DeFi)", explica o comunicado divulgado pela companhia liderada por Álex Fernández.





Contactada pelo Negócios a Bitbase esclareceu que, a curto prazo, "para além da loja em Lisboa, gostaríamos de avançar com outra no Porto, assim como a instalação de quatro terminais cripto em centros comerciais". Até ao final de 2022, a empresa pretende ainda recrutar e formar "entre cinco a dez pessoas".





A grande aposta da Bitbase em Portugal será na franquia, um modelo bastante adotado em Espanha e que compõe uma fatia expressiva dos espaços que exibem esta marca. Depois de Portugal, a empresa quer entrar nos mercados britânicos e colombiano.





Espanhóis em concorrência direta com "crypto babies" portuguesas



A nova loja da Bitbase será o segundo espaço deste género, a ser inaugurado no país, já que a Criptoloja, uma das "Crypto babies" licenciadas pelo Banco de Portugal no ano passado e entretanto comprada pela gigante brasileira 2TM, já conta com atendimento presencial na Avenida da Liberdade em Lisboa.





Em termos de ATM, estes irão competir directamente com também outra "crypto baby" portuguesa, a Mind the Coin que já conta com seis terminais cripto: Braga, Maia, Faro, Alverca e agora Lisboa e Gaia, segundo os dados avançados pela empresa e confirmados pelo Negócios na plataforma Coin ATM Radar.





Questionado sobre quando é que vai avançar com a instalação de novas máquinas no Porto e em outras cidades, o gestor Fernando Guimarães refere que "não há um calendário formal, mas que assim que surgir uma parceria, estamos prontos para tal".