Bank of America valida “fusão” da ethereum

Terá sido uma das maiores validações da alteração de protocolo na ethereum fora do universo cripto. Num relatório tornado público esta segunda-feira, o Bank of America viu com bons olhos a chamada "fusão", quando a validação da criptomoeda passar de "prova de trabalho" para "prova de participação", um processo que deverá ficar concluído às 01:30 de quinta-feira (hora de Lisboa) e que se espera ...