Benfica aposta nos criptoativos com lançamento de "fan token" este verão

O Benfica vai apostar nos criptoativos, que consideram ser ativos financeiros em crescimento para o desporto. O CFO Domingos Soares de Oliveira anunciou, esta segunda-feira na bolsa de Lisboa, que o clube vai lançar este verão um "fan token"."A emergência dos ativos digitais, que vão influenciar muito a indústria" foi um dos destaques feitos por Domingos Soares de Oliveira sobre o futuro desportivo pós-pandemia. E o clube não irá manter-se à margem desta tendência. "Vamos em breve anunciar o lançamento do nosso token, no verão. Temos estratégias muito claras sobre NFT", disse, sem querer para já avançar pormenores do projeto.O gestor não teme o momento que o mercado cripto tem vivido, com perdas multimilionárias nas últimas semanas e um "crash" causado pela crise de confiança nas stablecoins. "Acredito que o mercado vai ter um período de ajustamento, mas um ajustamento positivo", afirmou Domingos Soares de Oliveira.O Benfica poderá seguir-se ao que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e o Futebol Clube do Porto fizeram, lançando um fan token. Como o Negócios avançou no final de março, a plataforma Socios.com tem estado a trabalhar com o Banco de Portugal num dossiê sobre o tema, enquanto mantém conversações com o Benfica e o Sporting.

Assim como já aconteceu em toda a Europa, o setor cripto já começou a assinar acordos com entidades ligadas ao futebol português. Antes do contrato da FPF com a Socios.com, a estreia coube ao Estrela da Amadora, que foi o primeiro clube de futebol português a lançar um fan token, em parceria com a plataforma BetsPlayer.

(Notícia atualizada às 17:30)