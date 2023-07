Águias colocam meio milhão de "fan tokens" a voar em cerca de 24 horas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os 500 mil "fan tokens" do Benfica, emitidos pela Socios.com, já foram todos comprados, por um euro cada, em cerca de 24 horas após o lançamento, informou a plataforma cripto em comunicado.





Os "tokens" começaram a ser emitidos às 12 horas desta segunda-feira, tendo esgotado pouco depois da hora de almoço desta terça-feira.





Além da série de 500 mil "fan tokens" para comercialização, foi ainda oferecido a cada um dos sócios "encarnados" um destes criptoativos.

Contactada pelo Negócios, fonte oficial da Socios.com adianta que, para já, não está planeada uma nova emissão de "fan tokens" das "águias".

O próximo passo será abrir a porta do mercado primário a estes criptoativos, possibilitando a sua cotação em outras plataformas que não a Socios.com, sendo que os prémios adquiridos com a compra destes "tokens" em mercado primário, como a viagem a um jogo da Super Taça, não passam para o mercado secundário.

A partir de agora, o valor de cada "fan token" poderá flutuar, podendo assim valorizar o desvalorizar face ao preço de emissão.

Por exemplo, atualmente o "fan token" do FC Porto emitido pela Binance em 2021 vale cerca de 1,85 euros, bastante abaixo do preço de emissão (8,753 euros).

Esta foi a melhor emissão da Socios.com este ano, segundo as declarações de fonte oficial da plataforma ao Negócios.





A emissão dos "fan tokens" das "águias" ocorreu cerca de um ano depois de Domingos Soares de Oliveira ter informado que o clube iria lançar logo nesse verão um "fan token". Entretanto, em meados de maio, o co-CEO da SAD dos "encarnados" avançou que "em breve" haveria "novidades sobre este assunto".





"Tivemos necessidade de aprovação pelo Banco de Portugal", explicou na altura Domingos Soares de Oliveira.





O co-CEO da SAD dos "encarnados" fazia referência ao facto de a Socios.com, parceira para a emissão do token benfiquista, ter realizado um processo de avaliação junto do Banco de Portugal sobre a necessidade de registo da plataforma no país.





Entretanto, o Negócios soube que o Banco de Portugal (BdP) notificou a Socios.com, informando que, para já, a plataforma não terá de deter registo em Portugal nesta fase da sua operação. A decisão deixou assim campo aberto ao clube para avançar.