Bitcoin aproxima-se dos 60 mil dólares com possibilidade de ETF nos EUA

A bitcoin está em máximos de seis meses, muito próxima dos 60 mil dólares, com a perspectiva de aprovação do primeiro "exchange-traded fund" (ETF) de bitcoin nos Estados Unidos. A possibilidade foi avançada pela Bloomberg, que cita fontes próximas do regulador dos mercados norte-americanos, a Securities and Exchange Commission (SEC).A maior criptomoeda do mundo dispara 4% esta sexta-feira para os 59.664 dólares, no valor mais elevado desde meados de abril. Nesse mês foi atingido o máximo histórico da bitcoin nos 64.895 dólares. Ben Caselin, líder de research e estratégia da plataforma de negociação asiática AAX, disse à Reuters considerar que o disparo não foi arbitrário, mas sim um resultado de acumulação por parte de investidores de longo prazo."É amplamente esperado que o quarto trimestre do ano possa ver progressos significativos em torno dos ETF de bitcoin nos EUA", afirmou Caselin, adiantando que os movimentos dos clientes aceleraram após ter sido divulgada a notícia relativa à SEC. De acordo com a Bloomberg, o regulador poderá aprovar o primeiro ETF de futuros da bitcoin nos EUA que poderá começar a negociar já na próxima semana.Apesar de a SEC não ter confirmado, usou o Twitter para se referir ao investimento em futuros de bitcoin. Apesar de ter feito um alerta sobre os riscos da criptomoeda, a publicação foi vista como um avanço no sentido da aprovação. "Antes de investir num fundo que detenha contratos futuros da bitcoin, tenha a certeza que pondera cuidadosamente os riscos e benefícios", escreveu a SEC na rede social.