Bitcoin ultrapassa 57 mil dólares pela primeira vez desde maio

A bitcoin está a valorizar esta segunda-feira, tendo já regressado a um montante acima dos 57 mil dólares. Esta criptomoeda, uma das mais conhecidas, subiu quase 4% esta segunda-feira, chegando aos 57.661 dólares. É preciso recuar até maio deste ano para encontrar a bitcoin neste patamar. O índice da Bloomberg dedicado às criptomoedas refletiu esta subida, registando uma valorização de 2,4%.

A moeda digital está a valorizar há cerca de duas semanas, depois das quedas contabilizadas ao longo do mês de setembro. A cruzada dos reguladores chineses contra as criptomoedas pesou no valor da bitcoin ao longo do mês passado, nomeadamente quando o Banco Popular da China reforçou que todas as transações com criptomoedas são ilegais. Nessa altura, a bitcoin chegou a cair mais de 3%.

Esta criptomoeda terá afastado alguns dos receios ao longo dos últimos dias, motivo que poderá justificar a escalada, sublinham os analistas ouvidos pela Bloomberg. O facto de o regulador do mercado de capitais dos EUA (SEC) ter aberto a porta à aprovação de quatro fundos ETF com bitcoin terá gerado algum otimismo entre os investidores deste tipo de ativos. Ao contrário das entidades chinesas, a SEC não demonstra intenção de banir este tipo de moedas digitais.

E, conforme conta Hunter Horsley, líder da Bitwise Invest, à agência Bloomberg, esta notícia ligada à SEC terá feito com que "muito investidores que já tinham os criptoativos na "to do list" estejam finalmente a agir, a começar pela bitcoin".

Os analistas apontam que o próximo nível de resistência da bitcoin poderá estar agora situada nos 60 mil dólares, vários furos abaixo dos 65 mil dólares registados em abril.