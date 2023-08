Bitcoin renova mínimos de dois meses pressionada por empresa de Musk

Leia Também Europa vence EUA na corrida aos fundos expostos à bitcoin

As criptomoedas não ficaram de fora do "sell-off" do mercado de risco. As preocupações em torno do futuro das políticas monetárias dos bancos centrais e da economia chinesa fizeram a bitcoin renovar novos mínimos de dois meses.A criptomoeda que ocupa uma fatia de quase 50% do mercado cripto desvaloriza 0,59% para 26.073,38 dólares, sendo que nos últimos 11 dias afundou mais de 11%.Come ela, a capitalização total do mercado desvaloriza 6,57% para 1,5 biliões de dólares.A criptomoeda mais cotada do mercado amplia assim as perdas desta quinta-feira, dia em que derrapou 7,2%, a maior queda desde novembro do ano passado, um mês negro para o mercado cripto, marcado pelo colapso da plataforma de negociação de criptomoedas FTX.Além do temor relativo à economia chinesa e ao futuro das políticas monetárias, há mais um fator que está a pressionar o sentimento.O The Wall Street Journal noticiou que a Space X, de Elon Musk, vendeu a bitcoin que detinha, havendo especulação que possa mesmo ter vendido o total de criptomoedas que detinha, avaliadas no final do ano passado em 373 milhões de dólares segundo o balanço da empresa.