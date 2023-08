Leia Também Bitcoin renova mínimos de dois meses pressionada por empresa de Musk

O supervisor norte-americano para o mercado de capitais (na sigla inglesa SEC) multou a consultora de investimentos Titan Global Capital Management em mais de um milhão de dólares (mais de 950.000 euros), por informações enganosas aos clientes sobre criptoativos, foi hoje anunciado.Conforme relatado pelo supervisor, citado pela Europa Press, a Titan aceitou uma ordem de cessação e desistência, uma repreensão e o pagamento de 192.454 dólares (176.305 euros) por restituição, juros de mora e uma multa civil de 850.000 dólares (778.675 euros), que serão distribuídos entre os clientes lesados.O regulador acusa a Titan de "violações múltiplas" por divulgar informações enganosas sobre a custódia de ativos criptográficos dos clientes, o uso de "cláusulas de cobertura" inadequadas em contratos de clientes, o uso não autorizado de assinaturas de clientes e a falta de adoção de políticas de negociação de ativos criptográficos pelos funcionários.De acordo com as conclusões do supervisor, entre agosto de 2021 e outubro de 2022, a Titan fez declarações enganosas no seu site sobre o desempenho hipotético dos criptoativos que oferecia aos clientes.