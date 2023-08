Mais de três mil investidores vão receber em breve dinheiro de acordo Tesla-SEC

Securities and Exchange Commission (SEC),

Elon Musk, fundador da Tesla, publicou em 2018 um 'tweet' em que dava conta de que estava a considerar retirar a fabricante de automóveis de bolsa. Este gesto valeu-lhe um processo daentidade equivalente à portuguesa Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), e resultou na criação de um fundo que ascende hoje aos 42,3 milhões de dólares.Cinco anos depois, os investidores que perderam dinheiro devido à voltatilidade que a publicação em causa gerou estão prestes a receber uma parte do valor. A notícia é avançada pela Reuters, que cita um processo submetido na quarta-feira pela SEC.



De acordo com o regulador norte-americano, são elegíveis 3.350 requerentes num valor total que ascende aos 41,53 milhões de dólares, sendo que o restante será para cobrir taxas e outras despesas. O pagamento destinado a cada visado irá permitir-lhes recuperar 51,7% do que perderam.



O fundo em causa resulta de 20 milhões pagos pela Tesla e outros 20 milhões por Elon Musk, sendo que os restantes 2,3 milhões devem-se a taxas de juro.



De acordo com a Reuters, o juiz responsável pelo caso disse que pretende ter os pagamentos aprovados a 1 de setembro ou pouco depois.



O acordo Tesla-SEC passou também pela saída de Elon Musk do conselho de administração da fabricante de veículos elétricos, apesar de se ter mantido como diretor-executivo. A publicação em causa foi feita a 7 de agosto de 2018. "Estou a considerar tornar a Tesla privada aos 420 dólares por ação. Financiamento assegurado", escreveu na altura.





Leia Também Bitcoin renova mínimos de dois meses pressionada por empresa de Musk

Além da criação do fundo e de ter de deixar a presidência do conselho de administração, não podendo ser reeleito por um período de três anos, o acordo previa também a nomeação de dois novos diretores independentes e a adoção de novos procedimentos de controlo de supervisão das comunicações de Musk.



As publicações de Elon Musk no Twitter têm-lhe valido algumas polémicas, sobretudo desde que comprou aquela rede social - que opera agora sob o nome "X".