Bruxelas recua na proibição de minerar bitcoin

O Parlamento Europeu votou contra o artigo do projeto do regulamento de criptoativos que proibia a mineração e validação cripto através de “proof of work”, um método informático de tentativa e erro com alto custo energético.

Bruxelas recua na proibição de minerar bitcoin









