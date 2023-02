Criptoativos: Investidores perdem 400 euros em menos de um ano

A instituição liderada pelo mexicano Agustin Carstens estudou as perdas dos investidores de retalho no mercado dos criptoativos.









No mercado de criptoativos foi o exército de pequenos investidores o responsável por sustentar as compras, à medida que os grandes investidores se afastaram, após o "crash" do ano passado. Este evento veio com um preço pesado: cada investidor registou uma perda de mais de 400 euros ao final de nove meses, segundo uma simulação do Banco Internacional de Pagamentos (BIS).



Em um dos cenários projetados pelo banco dos bancos centrais ...