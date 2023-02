CTT lançam a primeira coleção de "criptoselos"

Os CTT lançam esta terça-feira a primeira coleção de "criptoselos", ou seja, selos em ativos não fungíveis (NFT), informou a operadora postal em comunicado.





A coleção, intitulada "Navegando à descoberta do futuro", tem como tema os descobrimentos, contando com um total de 40 mil exemplares.





Cada exemplar (como o da foto) custa 9,90 euros. Contudo, este é o preço de primeira venda ao público, sendo que, no mercado secundário, o valor pode aumentar, dependendo da oferta e da procura.





Todos estes colecionáveis estarão presentes no mundo virtual, sendo que 30 mil terão um gémeo físico, como já acontece na tradicional filatelia (a arte de colecionar selos), e 10 mil serão exclusivamente NFT, sem direito a uma cópia física.





No caso dos criptoselos, como em qualquer coleção de NFT, este conjunto é composto por vários níveis de raridade. No formato físico existe apenas o selo comum, mas quando se realiza o resgate do NFT associado, o colecionador recebe um selo digital com um de quatro níveis de raridade. Só é possível perceber se o ativo é ou não raro "quando se acede à plataforma da StampsDaq", explicam os CTT.





Existem quatro categorias: comum, com 35 mil exemplares; raros, com 4.900 exemplares; super raros, com 99 exemplares e único, com apenas um exemplar.





O facto de se desconhecer no momento da compra o nível de raridade, "faz com que não seja possível escolher o NFT associado, o que torna este selo muito interessante, tanto para colecionadores tradicionais, como para consumidores nativos digitais e, naturalmente, para todos os interessados em reforçar a sua carteira", justificam os correios.





A emissão da empresa liderada por João Bento conta com a parceria da StampsDaq, uma startup da Estónia com um marketplace especializado em NFT do mercado postal.



Como explica o diretor de filatelia dos CTT, Raúl Moreira, no comunicado, "escolhemos a StampsDaq como parceiro para o selo digital porque partilhamos uma visão comum sobre o futuro da filatelia."



Por sua vez, o CEO da StampsDaq, Andrii Shapovalov, considera que "a parceria com os CTT é um marco importante e constitui para nós uma validação do nosso modelo de negócio por um dos mais importantes operadores postais europeus".



Como pagar? Cripto e cartão de crédito, por favor





Para comprar cada NFT, o investidor pode pagar com Matic, a criptomoeda nativa da rede de blockchain Polygon, ou utilizando um cartão de crédito. Uma vez adquirido o NFT pode ser guardado em qualquer carteira em qualquer rede blockchain que o permita, assim como pode ser revendido.





Já a versão física destes selos pode ser comprada na loja física e na loja online dos CTT. O comprador recebe um cartão com o selo físico e um código numérico de 10 dígitos. Este código deverá ser inserido na plataforma StampsDaq para permitir o acesso digital ao selo NFT correspondente.



Atualmente, há cerca de duas dezenas de empresas de correios que oferecem coleções de "criptoselos".