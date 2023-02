CTT alargam serviço de plugin de expedição a vendas na Amazon

A partir de agora, o serviço de plugins de expedição dos CTT está também disponível para clientes que vendam na Amazon, anunciaram os Correios de Portugal, numa nota enviada às redações.



"Desta forma – e com esta nova extensão – os retalhistas da Amazon com contrato de expedição com os CTT Expresso beneficiam, de forma gratuita, de diversas funcionalidades, como a importação automática de encomendas e geração de documentação de transporte, a atualização do código de objeto e estado da encomenda na Amazon, e a solicitação de serviços complementares como, por exemplo, a cobrança na entrega e janela horária de entrega", detalha a empresa.





Leia Também CTT sobem preços em 6,58% a 1 de março

Até ao momento, o serviço de e-commerce dos Correios de Portugal, que permite aos clientes automatizarem os seus envios, apenas integrava os serviços de envios das lojas criadas em Woocommerce, Shopify, Prestashop,Magento2, OpenCart, ECWID e ePages.Os plugins de expedição fazem parte dos serviços de e-commerce lançados pelos CTT em abril de 2021, que, além desse, inclui também uma plataforma de criação de lojas online.