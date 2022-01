Espanha aperta o cerco à publicidade sobre criptomoedas

A partir do próximo dia 17 de fevereiro, as plataformas cripto espanholas são obrigadas a adotar um novo regime sobre publicidade.





As novas regras, publicadas esta segunda-feira pela Comissão Nacional do Mercado dos Valores Mobiliários (CNMV), determinam que todas as campanhas de massas, isto é, dirigidas a 100 mil pessoas ou mais, devem ser comunicadas até dez dias antes do arranque da campanha.





Embora o foco desta circular seja a publicidade em massa, o supervisor liderado por Rodrigo Buenaventura esclarece que tem ainda o poder de "exigir que certos sujeitos jurídicos comuniquem com antecedência todas as campanhas publicitárias", independentemente do número esperado de pessoas.





Leia Também Twitter vai banir publicidade sobre criptomoedas

Caso a CNMV exija informações específicas sobre as campanhas, esses pedidos devem ser respondidos no prazo de três dias úteis, enquanto se o órgão emitir um pedido de cessação ou retificação, a plataforma tem um prazo de dois dias úteis para responder.





As entidades abrangidas pela circular devem ainda guardar um registo com informação geral sobre a campanha como a data de arranque e fim da campanha, o público-alvo e a abrangência territorial.





O documento passa ainda a obrigar as plataformas, à semelhança do que já acontece com corretoras financeiras mais tradicionais, a incluir nos anúncios avisos sobre os perigos do investimento, neste tipo de ativos.





Leia Também Google vai proibir publicidade sobre criptomoedas

Assim todos os players do mercado têm de transmitir sempre a seguinte frase na sua publicidade: "Investir em criptoativos não é uma atividade regulamentada, podendo não ser adequado para investidores de retalho. Todo o valor investido pode ser perdido".





Assim como em Portugal, e na generalidade dos países do bloco europeu, a transação de criptoativos não é assegurada pelo Fundo de Garantia de Depósitos, nem pelo Fundo de Garantias do Investidor.



As novas regras não se aplicam a cursos técnicos, publicações de análises de especialistas nem sobre campanhas sobre NFT (sigla inglesa para Non Fungible Tokens).





Recorde-se que a CNMV começou a elaborar as regras que agora entram em vigor, em março do ano passado, depois de o Banco central de Espanha ter alertado sobre os riscos sobre as criptomoedas. O documento foi submetido a consulta pública em junho.



Em Portugal ainda não existem regras sobre a publicidade de plataformas de criptomoedas. O Negócios tentou contactar a CMVM no sentido de saber se estava a ser preparada alguma proposta semelhante para o mercado português, estando a aguardar a resposta.