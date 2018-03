Twitter vai banir publicidade sobre criptomoedas

Bloomberg

O Twitter anunciou que vai proibir a publicidade relacionada com as criptomoedas, juntando-se assim à Google e ao Facebook, com o objectivo de proteger os investidores contra fraudes.



"Estamos comprometidos em garantir a segurança da comunidade do Twitter. Por isso, adicionámos uma nova política relacionada à publicidade de criptomoedas", afirmou um porta-voz do Twitter à CNBC. E acrescenta que "a propaganda de ofertas iniciais de moeda (ICO) e de venda de tokens serão proibidas globalmente".



Já em Janeiro o Facebook tomou uma posição semelhante relativamente às criptomoedas. Num comunicado da rede social, divulgado em Janeiro deste ano, pode ler-se que "a publicidade enganosa não tem lugar no Facebook".



No mesmo sentido, no início de Março, a Google começou a proceder à actualização das políticas publicitárias relativamente aos serviços financeiros de forma a proibir qualquer publicidade sobre conteúdos relacionados com criptomoedas, incluindo as ofertas iniciais de moedas (ICO), carteiras e negociações de publicidade nas próprias plataformas de anúncios do Google. Uma directiva que vai entrar em vigor já em Junho, de acordo com um comunicado da empresa.



A grande adesão às criptomoedas produziu não só riqueza como também entusiasmo. Contudo, este é ainda um sector amplamente não regulamentado e que acabou por gerar inúmeros esquemas fraudulentos, o que tem levado as gigantes da tecnologia a precaver-se, no sentido de proteger os investidores contra burlas e enganos.