Estrela quer pôr Amadora na Binance e dar 10% das vendas aos adeptos

O emblema português quer ser o primeiro no mundo a dar uma percentagem das transferências dos jogadores aos adeptos com criptoativos do clube. Um dos objetivos é meter o "token" do Estrela da Amadora à venda na Binance.

