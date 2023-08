Mais de 100 investidores em Portugal tentam recuperar dinheiro na FTX

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mais de uma centena de investidores individuais e empresas com base em Portugal vão procurar recuperar perdas sofridas com o colapso da plataforma de criptoativos FTX, avança nesta sexta-feira o Público.

O jornal escreve que estes investidores responderam a um apelo lançado pela Offchain Lisbon, uma comunidade de entusiastas da tecnologia blockchain, para encontrar lesados da FTX, atualmente em processo de insolvência.

O grupo identificado será representado pelo escritório de advogados Antas da Cunha.

Segundo o Público, os lesados da plataforma poderão tentar recuperar as perdas por duas formas: ou através de reclamação num tribunal do Delaware, nos Estados Unidos, onde corre o processo de insolvência, ou através de um portal criado pela FTX para o efeito. O prazo para reclamar créditos junto do tribunal de Delaware termina a 29 de setembro.

A FTX apresentou falência em novembro do ano passado devido a práticas de gestão danosa da sua administração. O fundador, Sam Bankman-Fried, é acusado de fraude e lavagem de dinheiro e está a aguardar julgamento na prisão.