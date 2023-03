FTX: Bankman-Fried acusado de subornar funcionários chineses com 37 milhões

Leia Também Criptoativos: Investidores perdem 400 euros em menos de um ano

O ex-CEO e cofundador da plataforma cripto FTX, Sam Bankman-Fried, foi alvo de uma nova acusação do Ministério Público norte-americano, desta vez por alegadamente ter subornado funcionários chineses com um envelope de mais de 40 milhões de dólares em criptomoedas, o equivalente a quase 37 milhões de euros ao câmbio atual.O objetivo era que as autoridades chinesas descongelassem as contas da Alameda Research - o braço de investimento e "research" do império FTX - as quais guardavam mais de mil milhões de dólares (cerca de 920 milhões de euros) em criptomoedas.Depois de os 37 milhões de euros em cripto terem sido enviados para uma carteira privada, as contas foram descongeladas em novembro de 2021. As contas da Alameda Research tinham sido congeladas no âmbito de uma investigação que tinha em vista uma contraparte do braço de investimento da FTX.Além dos 37 milhões, Bankman-Fried terá ordenado, já depois do descongelamento das contas, a transferências de mais umas dezenas de milhões para "completar" o suborno, não tendo sido mencionado pelos procuradores um números específico.O pacote de acusações contra Bankman-Fried cresce assim para um total de 13. Destas, o ex-CEO declarou-se inocente de oito, faltando reagir formalmente e diante de um juiz às restantes.Os procuradores já tinham acusado o cofundador da FTX de roubar milhares de milhões de dólares do grupo e de orquestrar um esquema ilegal para comprar influência em Washington.Esta quinta-feira, Bankman-Fried será mais uma vez presente ao juiz distrital Lewis Kaplan, no tribunal federal de Manhattan.O ex-CEO da FTX está atualmente em prisão domiciliária na casa dos pais em Palo Alto, na Califórnia, tendo pago uma fiança de 250 milhões de dólares. O julgamento está marcado para o próximo dia 2 de outubro.Esta terça-feira, o juiz aprovou algumas alterações às condições das medidas de coação impostas ao ex-multimilionário.