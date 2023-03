FTX : Sam Bankman-Fried declara-se inocente das novas acusações de fraude e suborno

O ex-CEO da colapsada plataforma cripo FTX declarou-se inocente das cinco novas acusações de que foi alvo por parte dos procuradores, que envolvem suborno de funcionários chineses, novos crimes de fraude e violação das normas que regem as doações políticas nos EUA.



Ao ser questionado pelo juíz do tribunal federal de Manhattan, Lewis Kapla, se se considerava "culpado ou inocente" (na fórmula original em inglês "guilty or not guilty"), o ex-criptomilionário voltou a reafrimar a sua inocência, como já tinha feito com as restantes oito acusações.





Ao todo, Sam Bankman-Fried foi alvo de 13 acusações do Ministério Público norte-americano.Entre as novas acusações consta a alegação de que cofundador da plataforma cripto FTX terá subornado funcionários chineses com um envelope de mais de 40 milhões de dólares em criptomoedas, o equivalente a quase 37 milhões de euros ao câmbio atual.O objetivo era que as autoridades chinesas descongelassem as contas da Alameda Research - o braço de investimento e "research" do império FTX - as quais guardavam mais de mil milhões de dólares, o equivalente a cerca de 920 milhões de euros em criptomoedas.Além deste alegado suborno, a nova lista dos procuradores nova-iorquinos conta com acusações relativas a violação das regras de doações a partidos políticos nos EUA, fraude bancária, lavagem de dinheiro, entre outras.Durante toda a audiência - e à exceção dos momentos em que se declarou inocente - o ex-CEO da FTX manteve-se em silêncio, segundo a cadeia de televisão norte-americana CNBC.Ao contrário de Sam Bankman-Fried, os seus pares: a ex-CEO da Alameda Research – o braço de investimento do grupo cripto - e ex-namorada de Bankman-Fried, Caroline Ellison, e o confundador da FTX, Gary Wang, consideraram-se culpados dos factos imputados e ofereceram-se para cooperar com os procuradores.



O julgamento do ex-CEO da FTX arranca no próximo dia 2 de outubro.



(Notícia atualizada às 18:23).