GameStop vai começar a vender NFT em pleno "inverno" cripto

A GameStop, a empresa que fez furor no ano passado com as ações a disparar devido à febre dos investidores no Reddit, anunciou que vai avançar com uma plataforma de venda a retalho de NFT. A medida surge pouco tempo depois de tanto o Ebay, como a Coinbase terem entrado para este mercado.

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;