A maior plataforma de criptomoedas do mundo, a Binance, a Aliança Portuguesa de Blockchain e a Porto Business School assinaram um acordo para oferecer formação em blockchain e mercado cripto. O programa avança este ano, mas ainda não tem uma data marcada, estando já abertas as pré-candidaturas.





Como sublinha a Binance, no comunicado enviado, "a blockchain tem surgido como uma das tecnologias mais disruptivas dos últimos tempos, e as previsões apontam para que esta indústria seja avaliada em quase 40.000 milhões de euros até 2025".





Paralelamente, um estudo elaborado pela Associação Espanhol de Diretores de Recursos Humanos estima que, no futuro, o especialista em blockchain será a profissão mais procurada, com um peso de 6,79% em todo o mercado.





Ainda assim, segundo Ramon O'Callaghan, reitor da Porto Business School citado na nota de imprensa, atualmente ainda existem muitos poucos profissionais deste setor em Portugal. "Há escassez de talento no setor, bem como dificuldades em satisfazer a procura de empresas de blockchain e criptomoedas, que normalmente são obrigadas a contratar profissionais de outros países", explica O'Callaghan.





"Como parte do nosso compromisso social, queremos espalhar conhecimento sobre blockchain e criptomoedas. Estabelecemos uma parceria com a Porto Business School para promover a formação digital e preparar futuros profissionais do setor", afirma Alberto Ortiz,responsável ibérico da Binance.