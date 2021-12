NFT já "beijam a estrada". Ferrari assina acordo com plataforma Velas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A tecnologia blockchain já "beija a estrada". A Ferrari assinou um acordo com a empresa suíça Velas Network, versada em ativos digitais e que será responsável pela criação de criptoativos para os fãs da gigante automóvel.





Segundo o comunicado da marca italiana, para além de produzir produtos e serviços digitais, a Velas será patrocinadora oficial da marca nas plataformas de videojogos.





"Além disso, a Velas será patrocinadora do título da Ferrari Esports Series", pode ler-se na nota de imprensa.





Leia Também Da blockchain aos NFT: Estes são os planos do Facebook para 2022

A Velas trabalha sobretudo com NFT (Non Fungible Tokens), através de uma plataforma de blockchain. O "Whitepaper" da empresa aponta para 75 mil transações por segundo a um custo de 0.00001 dólares.





Os NFT estão a invadir o mercado e a conquistar as marcas. O último estudo da Cointelegraph revelou que até ao final de 2021 deverão ser gastos 17,7 mil milhões de dólares neste tipo de ativos virtuais, um disparo face aos 41 milhões de dólares registados em 2018.





Há algumas semanas, a Adidas Originals ganhou 23,5 milhões de dólares ao vender 30 mil tokens, em apenas algumas horas.





Leia Também Primeiro SMS da história enviado em 1992 foi leiloado como NFT por 107 mil euros

Paralelamente a rival Adidas prepara-se para lançar uma campanha semelhante, estando ainda a preparar-se para entrar no mercado do metaverso, de acordo coma informação adiantada pela Bloomberg.





Quem para o ano também promete entrar em força no mercado dos NFT é o Facebook. Numa circular enviada aos colaboradores, o novo diretor da empresa, agora batizada de Meta, anunciou o investimento em tecnologia blockchain, em DAO (Organizações Autónomas Descentralizadas) e neste tipo de ativos virtuais.





"Precisamos de aumentar a compatibilidade com a tecnologia blockchain, explorar as DAO e apostar em NFT", escreveu, Andrew Bosworth, citado pelo New York Times.