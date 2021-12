Da blockchain aos NFT: Estes são os planos do Facebook para 2022

Nas próximas semanas, o atual responsável pelos departamentos de realidade virtual e aumentada do Facebook, Andrew Bosworth, vai assumir a pasta geral da tecnologia.





O diário norte-americano New York Times avança que, numa circular interna enviada aos colaboradores da empresa, agora batizada de Meta, Andrew Bosworth afirmou que o próximo ano será decisivo para "aumentar a compatibilidade com a tecnologia blockchain, explorar as Organizações Autónomas Descentralizadas (na sigla inglesa DAO) e apostar em NFT (Non Fungible Tokens)".





Apesar de frisar que "é importante tomarmos todas as decisões com cautela", o braço direito de Mark Zuckerberg, encarregado de desbravar as inovações do mundo digital e do metaverso, sublinhou "que é necessários sermos os pioneiros, os primeiros nesta matéria, já que estas tecnologias terão grande impacto na próxima década".





"Temos de apostar nas oportunidades que nos são oferecidas. Se surgir a possibilidade de trabalharmos com empreendedores da Web 3.0, devemos avançar", escreveu Bosworth.





Na circular enviada aos colaboradores, o executivo não deixou ainda de ecoar as vozes criticas, como a do fundador da rede Ethereum, Vitalik Buterin, que afirmam que o metaverso "é uma aposta em que o Facebook não vai singrar" e que "as camadas jovens estão a fugir da rede social", apelando a um empenho de toda a empresa, para "agarrar" esta geração.





"Embora a maioria das pessoas esteja feliz ao utilizar o Facebook e a Google, algumas não estão. E aqueles que optam por sair estão desproporcionalmente envolvidos na criação de uma onda de tecnologia genuinamente impressionante", alertou o novo diretor de tecnologias da Meta.





Há duas semanas, contactado pelo New York Times, Marc Andreessen, cofundador da Andreessen Horowitz, um dos maiores fundos de venture capital dos EUA, revelou que a Meta já começou a "criar fundos para investir em startups Web 3.0".





Meta: O novo batismo do Facebook





No final de outubro, o Facebook anunciou que iria mudar de nome para Meta. A revelação foi feita por Mark Zuckerberg durante um evento, designado "Connect", da empresa.





A empresa anunciou outras novidades, nomeadamente que irá fazer acessórios de fitness a partir do próximo ano e que o popular jogo Grand Theft Auto San Andres está a ser desenvolvido para o Oculus, os capacetes de realidade virtual do Facebook.





Foi ainda revelado que será criado um "marketplace" da Horizon, ambiente de imersão social em Realidade Virtual (VR), para bens virtuais.





No início deste mês, o Facebook disponibilizou o "Horizon Worlds". Para já o jogo só está disponível para os cibernautas com mais de 18 anos, que residam no Canadá ou nos EUA. O "Horizon Worlds" foi produzido pela Oculus, uma empresa adquirida pelo Facebook em 2014.





Segundo o Facebook, "o metaverso será um espaço virtual 3D social onde se podem partilhar experiências imersivas com outras pessoas, mesmo quando não se pode estar pessoalmente junto - e fazer coisas juntos que não poderia fazer no mundo físico".