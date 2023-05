Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Europa não só "está na vanguarda" no que toca à regulação de criptoativos, como pode ser um motor de influência deste tipo de legislação em outras zonas do globo. Quem o reconhece é a S&P Global, numa nota a que o Negócios teve acesso.



"A legislação abrangente da UE [União Europeia] sobre os criptoativos em conjunto com o mercado único europeu pode influenciar a regulaçã...