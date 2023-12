Universo das criptomoedas perde 314 milhões em novembro. É a maior perda mensal deste ano

O universo cripto e das finanças descentralizadas perdeu cerca de 15 vezes mais para "hackers" e autores de fraude do que em outubro. No acumulado do ano, o somatório de perdas resulta em 1,7 mil milhões de dólares.

Universo das criptomoedas perde 314 milhões em novembro. É a maior perda mensal deste ano









