Incidentes de ataques a criptos triplicam mas perdas diminuem

O volume de perdas resultantes de fraudes e ataques informáticos no mercado cripto e no ecossistema das finanças descentralizadas (na sigla inglesa DeFi) caiu 64,4% em termos homólogos no primeiro trimestre para cerca de 427,48 milhões de dólares, o equivalente a 401,08 milhões de euros ao câmbio atual, revela o relatório da Immunefi a que o Negócios teve acesso.



Do volume total, a maior fatia foi fruto de "hacking", tendo um total de 59 ataques informáticos roubado 418,59 milhões de dólares (383,93 milhões de euros), uma queda de 65,6% em termos homólogos. Já o montante total perdido com fraudes aumentou 71,8% para 18,89 mihões de dólares (17,33 milhões de euros).





A queda do montante roubado das plataformas não significa, porém, uma quebra da atividade ilícita, pelo contrário. Entre janeiro e março, o número de incidentes cresceu 192% face ao mesmo período do ano passado, de 25 eventos para 73, renovando máximos de dois anos.





No que toca aos alvos favoritos dos delinquentes informáticos, a blockchain BNB Chain ultrapassou a rede Ethereum. Enquanto a blockchain criada ao mesmo tempo e pelos mesmos autores da Binance registou um total de 33 fraudes ou atos de pirataria informática e fraude, a Ethereum ficou-se pelas 22 ocorrências.





Leia Também Perdas cripto fruto de fraudes em ataques caem para metade em 2022

Mais uma vez as plataformas descentralizadas – sem um controlo e supervisão central – continuam a ser os alvos favoritos, sendo vítimas de 99,6% das perdas, em contraposição com as entidades centralizadas que contabilizam 0,4% do montante total perdido.





No topo da lista de alvos está em primeiro lugar a Euler Finance, uma plataforma DeFi de empréstimos, que foi alvo de um ataque que saqueou 197 milhões de dólares em criptomoedas, sendo seguida da BonqDAO (120 milhões de dólares) e da Angle Protocol (17 milhões de dólares).





Do montante total hackeado ou defraudado foram recuperados 40,5% dos fundos, ou seja 177,25 milhões de dólares.



(Notícia atualizada às 14:18).