Perdas de criptomoedas por "hacking" e fraude multiplicam-se por seis em janeiro

Ao todo, o universo das criptomoedas e das finanças descentralizadas perderam 126 milhões de dólares num só mês. O segmento centralizado não registou um único ataque em janeiro. Para o resto do ano, "com o aumento nos preços das criptomoedas", a Immunefi espera que "2024 possa testemunhar as perdas mais substanciais em Web3".

