Plataforma espanhola cripto e fundo "tubarão" apostam no setor cripto português

A plataforma espanhola de criptomoedas Bit2Me assinou um acordo com o aliança com o fundo de investimento asiático DFG (Digital Finance Group), especializado em blockchain e Web 3.0 e tem Portugal na mira.





O objectivo desta parceira consiste em impulsionar projetos cripto na sua fase inicial, para que possam executar a sua venda pública de tokens (na sigla inglesa ICO) na Bit2Me Launchpad, a plataforma de lançamento.





"A DFG terá acesso direto e preferencial, a projetos de criptomoedas de Espanha, Portugal e da América Latina, que decidam avançar com as suas ICOs na Bit2Me Launchpad", esclarece o comunicado.





A DFG é uma empresa global de investidores com sede em Singapura especializada em tecnologia blockchain e criptomoedas.





Este fundo "tubarão" já foi responsável pelo investimento em alguns projetos de criptomoedas mais importantes do mundo, como é o caso da sua participação no lançamento da USDC, uma das três stablecoins mais destacadas do mercado.





O DFG conta ainda no seu portefólio com a criação de um fundo exclusivo para expansão do sistema DOT (token da Polkadot), em fevereiro de 2021.





O fundo participa ainda em projetos como Circle, LedgerX, Chainsafe, Blog, Brave, Ripio ou Bitso, entre outros. Fundada em 2015, a DFG gere mais de mil milhões de dólares em ativos.