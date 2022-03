Bit2ME lança caça às criptomoedas no metaverso ao estilo Pokémon Go

Leia Também Espanhóis da Bit2me assinam com Axie infinity para ampliar metaverso em Portugal

A plataforma espanhola de criptomoedas, Bit2ME, lançou a sua primeira acção no metaverso pelas mãos da OVR, criadora de uma réplica virtual do planeta. Esta empresa simplifica a utilização do metaverso a um telemóvel (com ligação à internet), mas também permite aceder através de óculos de realidade aumentada (RA).Desta forma, os utilizadores do metaverso da OVR podem ir buscar ao mundo real, através dos seus smartphones, até 150 mil unidades de utility tokens, uma operação já conhecida por players de alguns jogos como o Pokémon Go, ainda que desta vez a experiência no mundo virtual seja ainda mais emersiva, devido aos óculos de realidade aumentada.Questionada sobre qual será o algoritmo de distribuição deste tokens, e se é possível apontar o número destes criptoativos para Portugal, fonte oficial avançou "que esta distribuição é aleatória, não havendo assim um número fixo de tokens por mercados".Esta inciativa da primeira exchange a ser licenciada pelo Banco de Espanha vem assim acrescentar mais uma ferramenta numa comunidade com cerca de 27.500 proprietários de terrenos digitais e com mais de 778 mil NFT (tokens não fungíveis), superando plataformas como a Decentraland ou a Sandbox.O jogo está disponível para qualquer pessoa com nacionalidade europeia e residente em qualquer país da União Europeia, até ao dia 24 de março.Para Koh Onozawa, CEO de B2M, "o acordo com a OVR reflete o compromisso da Bit2Me com o desenvolvimento do metaverso e da web 3.0".