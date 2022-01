E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Lightshift Capital quer investir em projetos de blockchain, cripto e web3 e tem 30 milhões de dólares para o fazer. A empresa de investimento lançou um fundo, que combina outros fundos operacionais, batizado de "Lightshift I" e que pretende ser global, mas tem Portugal também na mira



Em comunicado enviado ao Negócios, a sociedade -- que é liderada por três portugueses: Simão Cruz, David Nogueira e Roberto Machado -- esclarece que o objetivo é "construir o futuro dos serviços financeiros descentralizados" (DeFi na sigla inglesa).



Dizem "reconhecer a blockchain como um dos mais significativos avanços tecnológicos do nosso tempo" ao criar formas de investir, transacionar e deter valor "sem precedentes" e ao "mudar completamente" a forma de construir projetos. "As características de abertura e descentralização removem a dependência de uma única equipa e abrem a possibilidade de contribuir para várias diferentes, operando de forma global e independente".





Com o recém-criado fundo, a Lightshift quer investir projetos nas primeiras fases do desenvolvimento ("early-stage"), alavancando as equipas de engenharia, apoiando a criação de novas redes de blockchaine na sua infraestrutura e aplicando dinheiro em tokens. "Os ativos digitais são o meio que permite aos utilizadores juntarem-se enquanto comunidades e tornarem-se detentores, investidores e contribuidores", consideram.





O fundo conta com a participação de alguns dos principais investidores na indústria desde Gavin Wood, co-fundador das redes Ethereum e Polkadot, Marc Andreessen (a16z) e Diogo Mónica, o português que criou o primeiro criptoneobanco do mundo, Anchorage.





Até ao momento a empresa tem trabalhado para ampliar o universo blockchain, tendo criado uma plataforma que combina outros fundos, com carácter operacional, para além de outras iniciativas educativas, que visam a literacia criptofinanceira.