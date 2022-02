Está criado mais um gigante da blockchain em Portugal: Taikai compra Bepro

Leia Também Portugueses da Lightshift Capital lançam fundo com 30 milhões para investir em blockchain

A tecnológica portuguesa Taikai, conhecida pelas maratonas de programação que organiza periodicamente, adquiriu a Bepro Network Labs, uma companhia também de sangue lusitano focada no protocolo descentralizado e na nova geração de rede, avançaram ambas as companhias num comunicado conjunto.O objetivo da operação de M&A consiste em aumentar a capacidade de oferta de aplicações descentralizadas e com projetos focados na Web3. As empresas não avançaram com os detalhes financeiros do acordo.Com esta operação, os colaboradores da Bepro serão integrados na Taikai. A equipa da Taikai em Portugal conta, agora, com mais de 20 pessoas.Fundada em 2018, a Taikai é uma rede que conta com mais de 50 mil programadores que trabalham em conjunto com algumas das maiores organizações do mundo – entre as quais a Pfizer, a OutSystems, a Microsoft e a Comissão Europeia – no desenvolvimento de tecnologias inovadoras.Em meados de janeiro, a Taikai lançou um processo de recrutamento diferente do habitual, que ainda está a decorrer, através da realização de desafios reais que os candidatos deverão resolver.Os melhores participantes que avançam no processo de recrutamento são premiados com tokens independentemente de serem ou não os candidatos escolhidos, no qual os tokens BEPRO farão parte deste incentivo.Ao longo dos últimos anos, a Bepro tem dado que falar no lançamento de produtos web3 e serviços para NFTs, staking, e mercados preditivos, entre outros. A empresa construi ainda um protocolo que permite a programadores, um pouco por todo o mundo, criarem economias descentralizadas.