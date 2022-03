Reino Unido prepara regras para o mercado de criptomoedas

É esperado que, nas próximas semanas, o ministro das Finanças do Reino Unidos, Rishi Sunak, apresente o novo quadro regulatório para as criptomoedas, avançaram várias fontes à CNBC, optando pelo anonimato.





Os detalhes do documento estão ainda a ser finalizados, mas é esperado que o pacote regulatório beneficie este setor já que, de acordo com as mesmas fontes citadas pela CNBC, trará "clareza jurídica" a uma área até aqui sem regulação.



Segundo fontes conhecedoras, o Tesouro britânico terá mostrado abertura para olhar para a complexidade das criptomoedas, em particular para o fenómeno associado às stablecoins, cuja cotação está dependente da cotação de outras moedas, como o dólar.



Para enquadrar o novo quadro regulatório, o governo britânico terá mantido conversas com alguns agentes do setor, como os irmãos Cameron and Tyler Winklevoss, donos da plataforma Gemini.





As stablecoins têm tido um crescimento exponencial nos últimos anos, acompanhando o crescente interesse em torno das criptomoedas. A tether, a maior moeda digital deste género, tem um valor de mercado de perto de 80 mil milhões de dólares.





Os reguladores têm estado mais atentos às criptomoedas, sobretudo desde a invasão da Ucrânia pela Rússia. Além das questões em torno da ausência de colateral associado este tipo de ativo e do facto de serem muitas vezes usados para questões relacionadas com o branqueamento de capitais, desde o início da guerra na Ucrânia que as autoridades do Ocidente têm estado atentas ao facto de estes ativos poderem ser usados como forma de escapar às sanções impostas ao regime do Kremlin.





Na quinta-feira passada, o Banco de Inglaterra (BoE) pediu aos governantes que alarguem os qtuais quadros regulatórios, de forma a limitar os riscos representados pelas criptomoedas para a estabilidade financeira.



Também neste mês de março, o presidente norte-americano Joe Biden assinou uma ordem executiva onde exigia às agências governamentais dos EUA que se focassem no estudo sobre a regulação do mercado das criptomoedas, de forma a combater o financiamento ilícito, e onde abordava o possível lançamento do chamado "dólar digital".





A ordem pretende " salvaguardar a longo prazo as ferramentas necessárias para garantir a segurança nacional, como é o caso das sanções e da lavagem de dinheiro", lia-se num comunicado publicado pela Casa Branca e assinado pelo conselheiro para a segurança da presidência norte-americana, Jake Sullivan.