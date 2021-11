Quem tem medo de regular criptoativos?

O mercado de criptomoedas continua a deixar vários ângulos mortos no esquema da regulação que é feita em várias partes do mundo, sejam elas em termos fiscais ou apenas de proteção do investidor. Iana Dimitrova, CEO da “fintech” londrina Openpayd, considera que este tipo de ativo só vai atingir o seu “grau de maturação” quando for devidamente regulado.





