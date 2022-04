Criptoeconomia: primeira formação superior portuguesa arranca no Porto

Com o mundo dos ativos digitais em ebulição, o Instituto Superior de Administração e Gestão (ISAG), também designado ISAG –European Business School (ISAG-EBS), localizado no Porto, decidiu criar uma pós-graduação em Web 3.0, Blockchain e Criptoeconomia, naquela que é a primeira formação superior nesta área em Portugal.

Uma iniciativa que surgiu "não só para colmatar o vazio de formação nestas áreas, mas, sobretudo, para responder à grande procura das empresas por profissionais que as dominem", explica Joana Seixas, subdiretora do ISA-EBS, em comunicado.

"Procuramos sempre que a nossa formação seja pioneira, inovadora e capaz de acompanhar as tendências da gestão, onde a integração de ativos digitais tem já um peso muito significativo", realça a mesma responsável.

Web 3.0, Blockchain e Criptoeconomia é o nome da nova pós-graduação criada pelo ISAG –EBS, que arranca em abril e vai decorrer em horário pós-laboral, às terças e sextas-feiras, das 19h às 22h, e sábados, das 9h30 às 12h30.

"A primeira edição será lecionada em português, mas o ISAG – European Business School está já a avaliar o lançamento de novas edições que poderão vir a ser totalmente digitais e em inglês", avança a instituição de ensino superior politécnico particular.

"É fundamental capacitar os profissionais para a gestão daquele que é o maior fenómeno económico-financeiro da década. Compreender estes ativos digitais, a sua origem e funcionamento, antes de tomar decisões financeiras, fazendo-as de forma segura e informada, tornou-se, mais do que um interesse, uma necessidade no atual contexto empresarial", afirma Fred Antunes, presidente da Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas e coordenador desta pós-graduação.

Fred Antunes, que é também CEO da RealFevr, "é um dos profissionais portugueses mais reconhecidos e experientes em economia descentralizada, empreendedorismo e transformação digital", afiança o ISAG-EBS.

A acompanhar Fred Antunes netsa pós-graduação estarão "outros nomes de peso no painel de formadores", como Pedro Febrero, head of blockchain na RealFevr, Nuno Lima da Luz, advogado na Cuatrecasas "com ampla experiência na assessoria a empresas que operam no setor da Web 3.0", e Nuno Figueiredo, formado em finanças e gestão de empresas com mais de 10 anos de experiência em liderança de área financeira.

"Perceber os princípios fundamentais e história da Web 3.0 é um dos pontos de partida da pós-graduação, assim como um módulo de Glossário, dedicado a explorar o novo mundo de conceitos que serve de base aos restantes módulos", detalha o ISAG-EBS.

A operação de carteiras digitais, a temática dos contratos inteligentes ("smart-contracts) e a gestão contabilística de ativos digitais são outras das unidades curriculares da formação, onde irá ainda discutir-se o contexto regulatório em Portugal e na União Europeia e ainda o futuro da banca com ativos digitais.