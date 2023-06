Ronaldo lança segunda coleção de NFT a 3 de julho. Preço de licitação começa nos 13 mil

Cristiano Ronaldo vai lançar a segunda coleção de NFT (tokens não fungíveis). Batizada de "ForeverCR7: The ‘Greatest Of All Time’ (GOAT)" a coleção é lançada no próximo dia 3 de julho, em parceria com a Binance, informou a plataforma cripto em comunicado.





A coleção invoca os golos da carreira do jogador do Al Nassr, contando com um total de 29 mil NFT.





Estes NFT retratam 20 "dos golos mais memoráveis" do capitão da seleção nacional, com quatro níveis de raridade: "super super Raro", "super raro", "raro" e "normal".





Para Cristiano Ronaldo, citado na nota de imprensa, "criar esta coleção e refletir sobre os pontos altos da minha carreira tem sido muito gratificante, e mal posso esperar para ver a resposta à coleção e ter a oportunidade de treinar com alguns sortudos".





Dos sete NFT com maior grau de raridade, seis serão vendidos em leilão na plataforma Binance NFT durante 48 horas, sendo que um ficará de fora, sendo leiloado posteriormente.



O preço de licitação destes "super super raros" começa nos 15 mil dólares, o equivalente a 13,68 mil euros à taxa de câmbio atual.





Por norma, a compra de um NFT gera também recompensas que vão para lá do ativo. Neste caso, quem adquirir os tokens mais raros poderá treinar com Cristiano Ronaldo uma vez e ter bilhetes para a próxima Binance Blockchain Week.





O NFT dos outros níveis de raridade não serão leiloados, sendo vendidos diretamente na plataforma. Os preços começam nos 10 dólares (9,12 euros), no caso dos NFT com nível de raridade "normal" e vão até aos 200 dólares (super raros), ou seja aproximadamente 182,36 euros.





A compra de estes NFT também dará direito a outras recompensas, como produtos autografados e brindes.





A Binance anunciou a parceria com Ronaldo em meados do ano passado, tendo em novembro lançado a primeira coleção do futebolista.