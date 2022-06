CR7 alia-se à Binance e entra no mundo dos NFT

Cristiano Ronaldo e a Binance assinaram esta quinta-feira um acordo para uma "parceria multi-anual e exclusiva" que abrange ativos não fungíveis (NFT), informa a empresa de "blockchain" em comunicado.No âmbito deste acordo, a Binance vai lançar uma campanha global para introduzir os fãs do "capitão" da Seleção portuguesa na Web3 e no mundo dos NFT.Durante a vigência da parceria, "Cristiano Ronaldo e a Binance criarão uma série de coleções para venda exclusiva na plataforma Binance NFT. A primeira coleção será lançada até ao final deste ano e incluirá designs criados em colaboração com Ronaldo"."O meu relacionamento com os fãs é muito importante para mim, pelo que a ideia de trazer experiências sem precedentes e acesso através desta plataforma NFT é algo de que eu quero fazer parte", afirma Ronaldo, citado no comunicado. "Sei que os fãs vão desfrutar da coleção tanto como eu", conclui CR7.Já o fundador e CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ) sublinha que "Cristiano Ronaldo é um dos maiores futebolistas mundiais e transcende o desporto, tendo-se tornado num ícone em múltiplas indústrias". "Através da sua autenticidade, talento e iniciativas de caridade, ele conseguiu uma das mais dedicadas bases de fãs do mundo", reforça."Estamos entusiasmados por poder oferecer aos seus fãs oportunidades de envolvimento exclusivas que lhes permitirão ligarem-se a Ronaldo e possuir uma peça icónica da história do desporto", conclui.