“Token” da seleção nacional chega à app da Socios.com

Desde esta quarta-feira que os "fan tokens" da seleção nacional estão disponíveis na aplicação da Socios.com, depois de a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ter anunciado o lançamento de um ativo digital colecionável em junho.

Através de comunicado, a FPF indica que "os $POR Fan Tokens estão disponíveis para compra na aplicação Socios.com desde as 12h00 (hora de Portugal Continental)", criando uma "nova oportunidade de aceder" a este ativo para os "adeptos que perderam a oferta do fan token".

Portugal tornou-se na primeira seleção europeia de futebol e na segunda do mundo a lançar um "fan token" oficial na Socios.com, a 14 de julho. De acordo com a FPF, o um milhão de "tokens" que foi disponibilizado nessa data foi "esgotado numa questão de horas".

"Os adeptos só precisam de descarregar a aplicação, tocar na sua carteira com $CHZ (os tokens nativos que alimentam todo o ecossistema do Socios.com) usando um cartão de débito ou crédito, ir para "Market", selecionar o $POR Fan Token, digitar o número de Tokens que desejam comprar e clicar em "Comprar"", é explicado.

Este tipo de ativo digital permite aos adeptos interagir de diversas formas, seja em votações, onde a quantidade de "tokens" pesa no voto, ou acedendo a prémios ou funcionalidades ativadas por realidade aumentada.

Neste momento, mais de 50 organizações desportivas são já parceiras da Socios.com, incluindo clubes como o Barcelona, o Paris Saint-Germain, Juventus ou o Arsenal. Fora do mundo do futebol, a empresa conta também com equipas da Fórmula 1, críquete ou e-Sports.