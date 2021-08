Empresas de criptomoedas à conquista de novo público com patrocínios no desporto

Leia Também Menos público e menos receita no início da liga

Quase no final do mês passado, deu-se uma mudança de relevo no equipamento do clube de futebol Inter de Milão. Ao fim de 26 anos, a fabricante de pneus italiana Pirelli perdeu o lugar nas camisolas dos "nerazzurri", sendo substituída pela marca Socios.com, uma empresa de troca de criptomoedas.Numa altura em que os serviços ligados a criptomoedas e a tecnologia blockchain se expandem, as empresas desta indústria viram-se agora para os patrocínios no mundo do desporto para conquistarem um público maior e mais abrangente. Segundo o Financial Times , os clubes europeus de futebol estão a caminho de perder cerca de 9 mil milhões de euros devido à pandemia. As contas foram feitas pela UEFA, que aponta que esta quebra de receita está ligada à disrupção por não haver público nos estádios e pelas alterações ao calendário de transmissão de jogos.E é aí que entram em jogo as empresas ligadas ao mercado de criptomedas, que estão dispostas a colmatar parte da perda de receitas com patrocínios mais generosos. Apesar de não ter sido divulgado o montante que fez o Inter de Milão trocar a Pirelli pela Socios.com, os executivos ouvidos pelo britânico FT notam que este tipo de parcerias está a aumentar - em alguns casos, com o montante a chegar aos seis ou sete dígitos por ano.A Socios.com não se limita a colocar o nome nas camisolas do Inter. Os adeptos podem utilizar a plataforma da empresa para adquirir tokens digitais de diferentes clubes ou ligas de futebol na Europa, que podem ser trocadas.Estes tokens permitem aos adeptos ter acesso a promoções ou recompensas ligadas aos clubes. Embora a Socios não tenha o nome nas camisolas de todos os clubes com quem tem parceria, a lista de parceiros a utilizar esta estratégia para envolver os fãs, especialmente numa altura em que o acesso aos estádios é mais restrito, inclui o AC Milan, a Juventus ou ainda o Barcelona, em espanha. Em Inglaterra, tanto o Arsenal como o Manchester City também são parceiros.Allém de os adeptos comprarem tokens digitais dos seus clubes, através da moeda digital da Socios, a Chiliz, há outro tipo de atividades. A Juventus, onde joga o português Cristiano Ronaldo, já usou estes tokens para permitir que os fãs escolham qual é a música que toca no estádio quando a equipa marca golo. E a Socios tem também uma parceria com a Federação Portuguesa de Futebol "Acho que não é uma questão oportunista, no sentido em que as empresas de criptomoedas têm estado muito bem durante a pandemia e o desporto nem por isso. Portanto, irá aceitar dinheiro de onde este puder vir", defende ao FT Ben Pincus, diretor comercial de parcerias na Fórmula 1.O fenómeno de patrocínios de empresas ligadas ao mercado de criptomoedas não se fica pelo futebol, como já se percebeu. Em junho, a F1 acrescentou a Crypto.com à lista de patrocinadores. Assim, a empresa fica ao lado de marcas de luxo como a Rolex ou de gigantes já instaladas nestes patrocínios, como a Pirelli. Também a petrolífera Saudi Aramco está neste mercado dos patrocínios da Fórmula 1.Mais uma vez, não foi divulgado o valor que fez a Crypto.com, fundada em 2016, juntar-se à lista de patrocinadores, mas o FT indica que o negócio poderá render até 30 milhões de dólares (cerca de 25,6 milhões de euros) por ano.Nos Estados Unidos, a Liga de Basebol assinou um contrato a longo prazo com a FTX, com um valor de 18 mil milhões de dólares. Ao FT, Sina Nader, COO da FTX nos Estados Unidos, explica que as pessoas já estão familiarizadas com o conceito de criptomoedas, mas que é preciso alargar a conversa. "O desporto realmente captura a imaginação de milhares de milhões de pessoas. Aspiramos a ter esses milhares de milhões de pessoas. Se é oportunista? Acho que não. O timing acabou por estar alinhado", detalha.