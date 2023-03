“Token” dos Correios vai dar direito a viagens físicas ao mundo real

Partilhar artigo



Corria o inverno de 2021, quando um encontro ocasional numa conferência entre os CTT e uma startup da Estónia potenciou aquela que viria a ser a primeira emissão de NFT da operadora postal. Cerca de um ano depois, a operadora postal lançou, em parceria com a StampsDaq, uma coleção de 40 mil "criptoselos", sob o tema dos descobrimentos. Os ativos não fungíveis dos CTT prometem uma descoberta do mundo virtual, mas também do real.

...