Trump e Melania vão vender NFT de momentos-chave da sua passagem pela Casa Branca

Donald Trump e a sua mulher Melania Trump querem vender 10 mil NFT (representação criptográfica) que ilustrem os momentos-chave do mandato do antigo presidente dos EUA, anunciou quinta-feira a Parler, rede social pró-Trump, adiantou a AFP.A coleção de objetos numéricos autenticados consiste em "10 obras de arte numéricas originais, destacando momentos emblemáticos da presidência Trump, como a visita de 04 de julho ao Monte Rushmore e o Natal na Casa Branca", indica um comunicado.As obras só serão reveladas no momento da venda.Melania Trump lançou no ano passado a sua própria plataforma de NFT, com exemplares numéricos de uma aguarela a representar os seus olhos "azul-cobalto".De acordo com o site de informação Vice, a primeira venda em leilão, em janeiro, foi dececionante e os organizadores compraram eles mesmos a coleção. A antiga primeira-dama garantiu que se tratava de uma compra por um intermediário.Os NFT do milionário norte-americano e ex-presidente dos EUA, batizados de 'POTUS TRUMP NFT', serão vendidos a um preço fixo de 50 dólares cada um, através do site usamemorabilia.com, a 21 de fevereiro, dia feriado nos Estados Unidos em honra dos presidentes americanos.É também a data em que a rede social de Donald Trump, 'Truth Social', deverá ser lançada oficialmente, ainda que os media americanos avancem que ela só esteja operacional em março.A plataforma foi apresentada por Trump como uma alternativa ao Facebook, Twitter e Youtube, das quais foi banido, acusado de ter incitado os seus apoiantes à violência antes do ataque ao Capitólio, a 06 de janeiro de 2021.O empresário de 75 anos alimenta as dúvidas sobre a sua intenção de tentar novamente uma investidura republicana para uma nova corrida à Casa Branca.Atualmente está a ser investigado, em processos civis e criminais, sobre a gestão das suas empresas, as suas declarações fiscais, sobre as manobras para se tentar manter no poder depois da derrota nas eleições presidenciais de novembro de 2020 e sobre a gestão de documentos oficiais que deviam ter sido entregues aos Arquivos Nacionais americanos.A venda de NFT na segunda-feira será em parte gerida pela rede social Parler, que opera o site de vendas e os objetos numéricos "surpresa" serão registados através da blockchain Solana, base de uma criptomoeda que negociava em torno dos 95 dólares a unidade pelas 18:00 de quinta-feira, de acordo com o site coinbase.com.Esta é a única forma de pagamento aceite para licitar nos leilões de Melania Trump, que abrange também objetos físicos.