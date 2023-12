Itaú torna-se o primeiro grande banco no Brasil a negociar criptomoedas

Leia Também Bitcoin supera fasquia dos 42 mil dólares

O Itaú, principal banco do Brasil, permite, a partir desta segunda-feira, que os seus clientes comprem e vendam criptomoedas, tornando-se a primeira grande instituição financeira a permitir esse tipo de transação no país.Nesta fase inicial, os utilizadores registados na plataforma de investimentos da instituição financeira vão poder comprar as duas principais criptomoedas do mercado, a bitcoin e o ether.Esta opção será disponibilizada gradualmente aos restantes clientes, de acordo com um comunicado enviado pelo banco.Segundo o banco, a decisão é influenciada pela "evolução da regulamentação dos ativos digitais", além do aumento da procura por parte dos clientes.No final do ano passado, o parlamento brasileiro aprovou a lei que estabelece o quadro para a negociação de criptomoedas no país e, em junho, o Governo nomeou o banco central como o órgão responsável pela regulação do mercado.Em abril deste ano, o banco de investimento brasileiro BTG Pactual lançou a sua própria criptomoeda, chamada BTG Dol, cujo valor de troca está indexado ao dólar.