Wall Street já tem um fundo para apostar na queda da bitcoin

Já há um fundo em Wall Street para investir no colapso que está a atravessar o mercado das criptomoedas. A ProShares - que tinha já sido autora do primeiro "exchange traded fund" (ETF) correlacionado com a bitcoin - lançou agora o primeiro "reverse ETF", ou seja, um fundo através do qual se aposta nas possíveis quedas futuras da "cryptoqueen".

