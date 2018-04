5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta terça-feira os olhares estarão postos na reabertura dos mercados na Europa e na evolução das bolsas do outro lado do Atlântico, com empresas como a Spotify, Amazon e Tesla a centrarem as atenções. Em matéria de dados económicos, o INE divulga as estimativas mensais do emprego e desemprego de Fevereiro.

Wall Street arranca Abril a cair em força

As bolsas norte-americanas estão a viver uma tempestade perfeita. Não bastavam as tensões comerciais entre os EUA e China nem os desaires do sector tecnológico, com Facebook e Amazon à cabeça, e até uma Tesla que não se compadece com as brincadeiras do seu fundador. Ontem, depois de um fim-de-semana prolongado de celebração pascal, e num dia em que os mercados europeus continuaram fechados, as bolsas norte-americanas viram-se perante uma nova dor de cabeça. E isto porque o mercado accionista norte-americano está a perder um participante-chave neste arranque do segundo trimestre do ano, que fez Wall Street voltar a afundar: a América corporativa.



Mas como estão as empresas norte-americanas a pressionar? É que está prestes a arrancar a época de apresentação de resultados do primeiro trimestre, o que impõe um bloqueio de recompra de acções próprias durante cerca de cinco semanas e nas 48 horas posteriores à divulgação das contas.





Spotify entra em bolsa nos EUA

A empresa sueca de streaming de música Spotify começa a negociar esta terça-feira na Bolsa de Nova Iorque e os analistas esperam que seja avaliada entre 20 e 25 mil milhões de dólares. Os analistas inquiridos pelo The Guardian sublinham que o desempenho das acções da Spotify neste seu primeiro dia de transacção irá ditar a opinião do mercado sobre se conseguirá fazer frente à feroz concorrência do sector.



Se a performance for boa, talvez seja o suficiente para inverter a tendência baixista que tem vindo a registar-se no sector tecnológico do outro lado do Atlântico.





Trump continua a pressionar Amazon

A Amazon continua a ser alvo dos ataques do presidente Donald Trump, que acusa a retalhista online de fugir ao pagamento de impostos e de cobrar altos preços no envio de produtos. A empresa fechou ontem a mergulhar 5,21% para 1.371,99 dólares.



Trump tem falado em recorrer à legislação antitrust para "perseguir" a Amazon, uma vez que receia que as retalhistas familiares sejam aniquiladas pela empresa liderada por Jeff Bezos, reportou na semana passada o website noticioso Axios citando cinco fontes distintas que disseram ter debatido a questão com o chefe da Casa Branca. No final da semana, uma porta-voz da Casa Branca disse que Trump não estava a planear qualquer acção contra a empresa, mas o presidente continua a fazer marcação cerrada à Amazon.





Tesla "encolhe" 10 mil milhões de dólares

As acções da Tesla voltaram a ceder terreno, após um fim-de-semana recheado de más notícias. Depois de um Março negro, as acções da Tesla voltaram assim a destacar-se pela negativa. Com uma queda de 5,13% na sessão de ontem, as acções da empresa liderada por Elon Musk elevam para cerca de 20% a desvalorização desde o início do ano.



Em termos de capitalização bolsista, desde que 2018 arrancou a Tesla já perdeu cerca de 10 mil milhões de dólares. E este emagrecimento foi registado, sobretudo, em Março, um mês marcado por um acidente mortal com um veículo SUV Tesla Model X, algo que levou mesmo a que fosse aberta uma investigação federal.





INE divulga estimativas mensais do emprego

Depois da pausa de quatro dias para as festividades da Páscoa, serão conhecidos alguns indicadores económicos. Um dia antes de ser divulgada pelo Eurostat a taxa de desemprego na Zona Euro, o Instituto Nacional de Estatística (INE) reporta as estimativas mensais de emprego e de desemprego, relativas a Fevereiro.



Na Zona Euro, é revelada a evolução do índice da Markit para a indústria, em Março. Segundo as previsões da Bloomberg, o indicador deverá ter estabilizado nos 56,6 pontos no último mês.