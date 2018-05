5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quarta-feira Portugal regressa ao mercado de dívida de longo prazo, com duas emissões: a cinco e dez anos. Também teremos a EDP Renováveis a reagir às contas apresentadas de manhã e a Sonae Indústria a reportar os resultados depois do fecho da bolsa. Em todo o mundo, as bolsas mundiais reagem à saída dos EUA do acordo nuclear com o Irão.

Leilão de dívida a cinco e dez anos

Menos de duas semanas depois de a Moody’s ter mantido o "rating" num nível especulativo, Portugal regressa ao mercado de dívida de longo prazo. A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) anunciou, na semana passada, que pretende obter até 1.250 milhões de euros nestas duas emissões de dívida, com maturidades de cinco e dez anos. E o país deverá mesmo pagar um novo mínimo histórico para emitir títulos a dez anos, apesar de a instabilidade política em Itália ter estado a agravar as taxas de juro, na véspera do leilão.





EDP Renováveis reage às contas do primeiro trimestre

As acções da EDP Renováveis vão estar hoje a reagir aos resultados do seu primeiro trimestre fiscal apresentados antes da abertura da bolsa. Segundo a estimativa média dos analistas, a empresa liderada por Manso Neto terá aumentado o seu resultado líquido em mais de 40% para um total de 91 milhões de euros, segundo a média das estimativas dos analistas. Nos primeiros três meses do ano passado, a EDP Renováveis lucrou 63,7 milhões de euros.



A média das estimativas inclui o BPI – o mais optimista, apontando para 93 milhões de euros – e outras duas casas de investimento, cujas previsões constam na Bloomberg mas que a agência não identifica quais são.





Sonae Indústria apresenta resultados

A Sonae Indústria também reporta hoje as suas contas, mas após o fecho da sessão bolsista. A empresa, que tem como administrador executivo Chris Lawrie, apresentou lucros em 2017 de 15,3 milhões de euros, mais 38,7% face aos 11 milhões de 2016. O ano de 2017 foi, assim, o segundo ano consecutivo com resultados líquidos positivos.





INE divulga dados do emprego no primeiro trimestre

Por cá, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga hoje as estatísticas do emprego no primeiro trimestre.



Nos EUA, teremos o índice de preços no produtor, em Abril [anterior: 0,3% ; estimativa: 0,2%] e os inventário de negócios de retalho, em Março [anterior: 0,5% ; estimativa: 0,6%].



Do lado empresarial, destaque esta quarta-feira para as contas trimestrais da japonesa Toyota.





Bolsas reagem a Trump e esperam pelos dados do petróleo

As bolsas norte-americanas reagiram ontem com prudência ao anúncio de Donald Trump de que os EUA vão sair do acordo nuclear com o Irão. Hoje, com a decisão mais digerida, e numa altura em que se avalia o impacto nos preços do petróleo – que devem subir – mas também a eventual escalada das tensões geopolíticas, as bolsas de todo o mundo estarão a dar indicações do sentimento dos investidores.



Enquanto isso, as atenções estarão também viradas para reservas de petróleo nos EUA, uma vez que é um dado que mexe com as cotações – o que, por sua vez, dita a tendência das cotadas do sector em bolsa. A Administração de Informação em Energia (sob a tutela do Departamento norte-americano da Energia) divulga os dados relativos aos inventários de crude dos EUA na semana passada, bem como os stocks de destilados e gasolina.