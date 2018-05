5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quinta-feira três cotadas do PSI-20 apresentam, após o fecho da bolsa nacional, os seus resultados do primeiro trimestre. São elas a EDP, Nos e Navigator. Destaque ainda, por cá, para os dados das exportações e importações que vão ser divulgados pelo INE.

EDP, Nos e Navigator apresentam contas trimestrais

A Nos, EDP e Navigator apresentam os seus resultados do primeiro trimestre após o fecho da bolsa nacional. Segundo as projecções de analistas, apenas a cotada do papel terá aumentado os seus lucros – que deverão rondar os 56 milhões de euros.





Esta quinta-feira teremos também a Sonae Indústria a reagir aos resultados apresentados ontem após o fecho da bolsa.





Banco de Inglaterra mantém juros

O Banco de Inglaterra marcou, para esta quinta-feira, a sua reunião de política monetária. Se, a determinada altura, os economistas chegaram a acreditar que seria anunciada uma subida da taxa de juro, actualmente vêem este movimento como improvável à luz dos mais recentes indicadores económicos.





INE divulga dados do comércio

Por cá, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga as estatísticas do comércio internacional, em Março, bem como o índice de volume de negócios, emprego, remunerações e horas trabalhadas na índústria, também em Março.





Inflação acelera nos Estados Unidos

Um dos indicadores económicos mais relevantes da semana é o índice de preços do consumidor, nos Estados Unidos. E as estimativas dos economistas contactados pela Bloomberg apontam para que a taxa de inflação, em Abril, tenha acelerado para 2,5%, depois de no mês anterior ter registado uma subida homóloga de 2,4%.





Ainda nos EUA, teremos também os dados relativos aos pedidos de subsídio de desemprego, na semana passada [anterior: 211 mil; estimativa: 220 mil].





Juros, petróleo e divisas também dominam as atenções

A decisão anunciada por Donald Trump de rasgar o acordo nuclear com o Irão teve impacto em vários activos. O petróleo subiu para máximos de quatro anos, o que contagiou as cotadas do sector energético. Na sessão de hoje, a tendência irá manter-se?



Também o mercado cambial continua sob os holofotes, com a alta do dólar e do petróleo a fazer soar os alarmes nas economias emergentes. A lira turca atingiu um novo mínimo, forçando uma reunião entre os responsáveis pela política económica e monetária. A descida do peso já levou a Argentina a pedir ajuda ao FMI. Mas não são as únicas vítimas: a subida do dólar está a fazer soar os alarmes nos mercados emergentes.