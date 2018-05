5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta terça-feira, os olhares dos investidores continuam sobretudo fixados no grupo EDP, que foi alvo de uma OPA por parte dos chineses da CTG. Também a Altri estará no radar, numa altura em que negoceia em máximos históricos.

Tudo em aberto na EDP

Os investidores continuam atentos à evolução da EDP e da sua subsidiária para as renováves. Na sessão de ontem, a foi a EDP a grande responsável pelo bom desempenho do índice nacional. A eléctrica fechou o dia a ganhar 9,32% para 3,40 euros, depois de ter chegado a disparar um máximo de 12,38% para 3,495 euros, uma cotação que não era atingida desde Outubro de 2015. Esta cotação de fecho – na primeira sessão depois do anúncio da OPA – ficou assim 4,3% acima da contrapartida de 3,26 euros oferecida pelos chineses da China Three Gorges (CTG), na oferta pública de aquisição lançada na sexta-feira.



Alvo de uma OPA foi também a EDP Renováveis, com a CTG a oferecer 7,33 euros por acção. As acções da empresa liderada por João Manso Neto subiram ontem 2,68% para 8,055 euros, um preço que está 9,89% acima da proposta da CTG.





CaixaBI eleva em 43% avaliação da Altri

Os resultados apresentados pela Altri, referentes ao primeiro trimestre, levaram o CaixaBI a rever as suas estimativas e avaliação da empresa. O preço-alvo foi elevado em mais de 43%, com as acções a terem um potencial de progressão de quase 19%.



A Altri marcou ontem um novo máximo histórico, nos 6,43 euros, apesar de ter fechado a sessão a valer 6,39 euros, com uma subida de 4,07%. Foi desta forma que reagiram os títulos aos resultados apresentados pela empresa após o fecho da última sessão. A companhia co-liderada por Borges de Oliveira e Paulo Fernandes reportou um aumento de lucros de 90,6% para 32,6 milhões de euros.





INE divulga contas nacionais e FMI apresenta outlook económico para a Europa

Por cá, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga as Contas Nacionais Trimestrais, relativas ao primeiro trimestre. Outras economias do euro, como a Alemanha e a Finlândia, apresentam os seus dados do PIB no mesmo período. Também o Eurostat revela os primeiros números relativos à evolução do Produto Interno Bruto (PIB) da Zona Euro nos primeiros três meses do ano. Segundo as projecções da Bloomberg, a economia do euro deverá ter crescido 2,5% em termos homólogos.



Ainda em matéria de divulgação de dados económicos, o Reino Unido divulgará os valores dos salários no país e nos EUA o destaque vai para as vendas a retalho, em Abril, estimando-se que tenham aumentado.



Por sua vez, o Fundo Monetário Internacional publica as suas perspectivas económicas regionais, para a Europa, abrangendo os mais recentes desenvolvimentos no Velho Continente, projecções e riscos para a economia.





Brent soma e segue, em máximos de 2014

O Brent do Mar do Norte, crude de referência europeu negociado em Londres, fixou-se ontem acima dos 78 dólares, impulsionado pelo recrudescer de tensões no Médio Oriente, onde se concentra quase metade das reservas mundiais. Também o West Texas Intermediate, "benchmark" dos EUA, ganhou terreno, a valer 71,14 dólares ao final do dia.



As contestações em Israel relativamente à inauguração da nova embaixada dos EUA, em Jerusalém, marcaram o intensificar de tensões na região. Isto depois de na semana passada Donald Trump ter reimposto sanções ao Irão, o terceiro maior produtor desta matéria-prima.





China e EUA prosseguem negociações comerciais

O vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, deverá chegar hoje a Washington para prosseguir as conversações sobre as relações comerciais com o secretário norte-americano do Tesouro, Steve Mnuchin, segundo a Casa Branca.



No entanto, a China é menos específica quanto a datas, tendo apenas dito que o encontro entre ambas as partes acontecerá "na altura devida".