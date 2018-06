5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta sexta-feira é votada em Espanha a moção de censura ao governo de Mariano Rajoy, o novo governo italiano toma posse, a Fitch pode pronunciar-se sobre Portugal, termina prazo para pedido de registo da OPA da China Three Gorges sobre a EDP e termina também o prazo de subscrição de obrigações da SAD do Porto.

Termina prazo para pedido de registo da OPA sobre a EDP

A China Three Gorges (CTG) tem até ao final desta semana para oficializar o pedido do registo da oferta pública de aquisição sobre a EDP. Os chineses fizeram o anúncio preliminar sobre a totalidade do capital da empresa a 11 de Maio, propondo-se pagar 3,26 euros por cada acção da eléctrica.



Na sessão de ontem, a EDP foi a cotada que mais desvalorizou. A eléctrica nacional cedeu 1,18% para 3,35 euros, atingindo o valor mais baixo desde que foi anunciada a intenção da CTG.





Fitch pode pronunciar-se sobre Portugal

A agência de notação financeira Fitch tem agendada para esta sexta-feira uma possível acção de rating para Portugal. A entidade melhorou a avaliação do país em dois níveis, em Dezembro. O rating para Portugal está actualmente em 'BBB', dois níveis acima de lixo.



Os relatórios sobre os ratings e perspectivas para as dívidas soberanas podem não ser publicados, uma vez que o calendário de eventuais revisões das notações soberanas é apenas indicativo.





Governo espanhol pode cair e o de Itália toma posse

A instabilidade política em Espanha e Itália, que tem feito tremer os mercados, continua a centrar as atenções. Numa altura em que os italianos parecem ter a crise resolvida, pode começar a dos espanhóis.



Na quinta-feira, o PNV oficializou no parlamento espanhol que irá votar hoje a favor da moção de censura apresentada pelo PSOE, dando assim aos socialistas os votos suficientes para derrubar o actual governo de Mariano Rajoy. Já no que respeita a Itália, estão criadas as condições para um governo político, que hoje tomará posse, o que ajudará a dissipar os receios de instabilidade nesta região.





Trump lança achas para a fogueira das tensões comerciais

Os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos não vão escapar à fúria proteccionista do presidente norte-americano. Os EUA anunciaram a imposição de taxas aduaneiras sobre as importações de aço e alumínio oriundas da União Europeia, Canadá e México. Os visados já prometeram retaliar.



Esta decisão de Donald Trump abalou os mercados ontem, devido aos receios de uma guerra comercial a nível mundial, tendência que deverá manter-se esta sexta-feira.





Termina prazo de subscrição de obrigações da SAD do Porto

No passado dia 11 de Maio, o clube anunciou o lançamento da referida oferta pública de subscrição de obrigações da SAD no valor de 35 milhões de euros, a decorrer entre 16 de Maio e 1 de Junho. O valor poderia ser aumentado por decisão da SAD, mas esta decidiu não exercer essa opção.



A taxa de juro proposta aos investidores que queiram participar nesta operação é de 4,75% e o empréstimo é a três anos. O preço de subscrição é de 5,0 euros por obrigação, com um montante mínimo de subscrição de 100 euros.