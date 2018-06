5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta sexta-feira as atenções vão continuar centradas no Sporting, depois de já nove jogadores terem rescindido com o clube leonino. Lá fora, destaque para a possibilidade de a Moody’s e a DBRS poderem pronunciar-se sobre a classificação da dívida soberana do Reino Unido.

Sporting recebe mais três pedidos de rescisão

Rúben Ribeiro, Rodrigo Battaglia e Rafael Leão enviaram ontem pedidos de rescisão de contrato, invocando justa causa. Estas três saídas vieram juntar-se a outras seis: William Carvalho, Gelson Martins, Bruno Fernandes, Bas Dost, Daniel Podence e Rui Patrício. Já à noite, em conferência de imprensa, Bruno de Carvalho disse que a direcção do Sporting não se demite. O presidente salientou ainda que a Assembleia Geral de 23 de Junho está "ferida de legalidade", mas que vai garantir os meios para a sua realização.



Todos estes anúncios foram feitos já depois do fecho da praça lisboeta, pelo que as acções do clube leonino estarão a reagir hoje a estes desenvolvimentos. Sendo as acções do Sporting transaccionadas no mercado de chamada, a negociação não é contínua, e sim por leilão, o qual acontece apenas às 10 e meia da manhã e às 3 e meia da tarde, e é apenas nesses dois momentos que há negociação. As ordens de compra e venda vão sendo dadas e ficam no livro de ordens até chegar a hora do leilão.





Sonae e CTT criam plataforma de comércio electrónico

A Sonae e os CTT assinaram ontem um acordo para a criação de uma parceria na área do comércio eletrónico, através do estabelecimento de uma joint-venture, em partes iguais, que visa a exploração de uma nova plataforma em modelo "marketplace".



"O investimento necessário para a implementação do projecto será de 10 a 15 milhões de euros nos primeiros anos de operação, repartido em partes iguais entre as duas empresas", segundo o comunicado enviado à CMVM já depois do fecho da bolsa – pelo que ambas as empresas poderão estar hoje a reagir em bolsa a esta notícia.





Reino Unido avaliado pela Moody's e DBRS

Num momento em que o Reino Unido continua a negociar com a União Europeia os termos para a sua saída da UE, a Moody's e a DBRS têm em agenda, para esta sexta-feira, possíveis acções de rating sobre a dívida soberana britânica.



Os relatórios sobre os ratings e perspectivas para as dívidas soberanas podem não ser publicados, uma vez que o calendário de eventuais revisões das notações soberanas é apenas indicativo.





A evolução do euro em foco

A moeda única europeia cedeu ontem terreno face ao dólar, depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter indicado que as taxas de juro se vão manter nos actuais níveis mínimos até ao Verão de 2019. O BCE indicou também que vai reduzir a partir de Setembro a compra de dívida, terminando o programa de estímulos no final do ano.



Os investidores dos mercados cambiais vão estar hoje atentos à negociação do euro face à nota verde, que nas últimas sessões conseguiu recuperar grande parte do terreno perdido contra o dólar mas que ontem registou a maior queda em oito meses.





Plataformas de petróleo e gás em contagem nos EUA

A Baker Hughes, fornecedora norte-americana de serviços a campos petrolíferos, divulga hoje o relatório semanal sobre o número de plataformas de petróleo e gás nos Estados Unidos.



No dominío dos indicadores económicos do outro lado do Atlântico, hoje serão divulgados os dados relativos à produção industrial e ao sentimento dos consumidores medido pela Universidade do Michigan.