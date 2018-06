5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Começa esta sexta-feira uma reunião de dois dias da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), em Viena. Os países membros do cartel vão debater a sua estratégia e decidir se mantêm os cortes de produção acordados em Outubro de 2016 – e que entraram em vigor em Janeiro de 2017 – ou se reduzem os limites de produção.





Outros grandes produtores juntaram-se a este acordo que vigora há um ano e meio, como é o caso da Rússia – que defende agora um aumento da oferta mundial. Na OPEP, a Arábia Saudita está entre os membros que são a favor de um incremento da produção, ao passo que o Irão, Venezuela e Iraque se opõem.

A Reserva Federal norte-americana divulgou na noite desta quinta-feira, 21 de Junho, os resultados da primeira fase dos seus testes de stress anuais à banca, realizados no âmbito da Lei Dodd-Frank promulgada após a crise financeira de 2008. E as conclusões foram animadoras: os 35 bancos escrutinados tiveram todos cartão verde quanto à sua capacidade de resistirem a choques económicos.





Na segunda fase destes testes, a Fed avalia a robustez financeira das maiores instituições financeiras a operarem nos EUA (o requisito é que tenham mais de 50 mil milhões de dólares em activos) e analisa se estas dispõem de amortecedores de capital suficientes para sobreviverem a uma crise semelhante à de 2008. Só quando forem divulgados os resultados da segunda fase - o que deverá acontecer dentro de uma semana - é que se pode dizer que um banco "passou" ou "chumbou" nos testes de stress.

Menos de um mês depois de Donald Trump ter declarado guerra comercial à União Europeia, Bruxelas vai colocar no terreno a sua retaliação. O colégio de comissários da Comissão Europeia decidiu que será esta sexta-feira, dia 22 de Junho, que entram em vigor as tarifas aduaneiras de 25% sobre cerca de 100 produtos norte-americanos, entre eles sumo de laranja, milho doce, 'bourbon', manteiga de amendoim, arroz e calças de ganga.



A decisão dos Estados Unidos de aplicar as tarifas ao aço e alumínio importados da UE entrou em vigor a 1 de Junho.

As taxas de juro associadas à dívida de Portugal e de Itália registaram subidas significativas, num dia em que os investidores reflectiram na negociação novos receios em torno de Roma. Dois responsáveis políticos da Liga foram escolhidos para liderar duas comissões de Finanças. Os dois eurocépticos, Claudio Borghi e Alberto Bagnai, vão liderar a Comissão de Orçamento, no Parlamento, e a Comissão das Finanças, no Senado.





A reacção dos investidores não se fez esperar, provocando subidas dos juros do país e arrastando outros periféricos, como o caso de Portugal. A taxa de juro associada à dívida de Portugal a 10 anos subia ao final do dia 9,7 pontos base para 1,845%. Já a taxa italiana avançava 18,3 pontos para 2,732%. Em ambos os casos foram as subidas mais pronunciadas desde que a crise política se intensificou em Itália, quando Giuseppe Conti bateu com a porta e desistiu de formar governo, após o chumbo por parte do presidente da República do nome escolhido para a pasta das Finanças. A situação foi resolvida e os investidores reduziram a pressão. Mas as escolhas conhecidas esta quinta-feira voltaram a minar a confiança.





INE divulga contas nacionais trimestrais

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga as contas nacionais trimestrais por sector institucional, no primeiro trimestre; as taxas de juro implícitas no crédito à habitação, em Maio; e o índice de preços da habitação, no primeiro trimestre.





Na Zona Euro, destaque para o índice da Markit para os serviços, em Junho. Nos EUA teremos o índice PMI para a indústria da Markit, também relativo a Junho.